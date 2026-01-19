Oggi su Rai 3 a “Elisir”: cataratta, sedativi, artrosi del ginocchio

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, che andrà in onda lunedì 19 gennaio alle 10.55 su Rai 3, si aprirà con un focus sulla cataratta

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, che andrà in onda lunedì 19 gennaio alle 10.55 su Rai 3, si aprirà con un focus sulla cataratta, una patologia degli occhi molto diffusa, soprattutto nella popolazione più anziana. Si tratta dell’opacizzazione del cristallino, la lente necessaria per mettere a fuoco le immagini sulla retina che si trova dietro l’iride, la parte colorata dell’occhio. Per risolvere questo problema è sempre necessario l’intervento chirurgico? Risponderà alle domande in studio il professor Romolo Appolloni, primario di Oculistica presso l’Ospedale Sant’Eugenio e l’Ospedale Sandro Pertini di Roma.

A seguire, nella rubrica “È vero che?” si parlerà dei sedativi, farmaci importanti e necessari per calmare il dolore o uno stato ansioso, ma anche utili per facilitare il sonno. Agiscono sul sistema nervoso centrale rallentandone l’attività in base alla dose assunta. Sono princìpi attivi che necessitano sempre del controllo medico? E quando diventa concreto il rischio dell’assuefazione? Farà chiarezza sul tema il professor Paolo Notaro, direttore Struttura Complessa di Terapia del Dolore presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano.

Lo spazio finale dell’“ABC della salute” sarà dedicato all’artrosi del ginocchio, una patologia cronica caratterizzata da lesioni degenerative della cartilagine articolare che, oltre a provocare dolore e difficoltà nei movimenti, può determinare anche la deformazione del ginocchio. A illustrare diagnosi e cura di questo problema articolare toccherà al professor Valter Santilli, docente presso la Scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitativa presso la Sapienza Università di Roma.