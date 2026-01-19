Oggi sciopero dei trasporti a Napoli e provincia: le info utili per chi viaggia

Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia: l’EAV ha annunciato un blocco di 24 ore per oggi, lunedì 19 gennaio 2026, che coinvolgerà il personale viaggiante delle linee Vesuviane

Disagi in vista per i pendolari della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato uno sciopero di 24 ore per oggi, lunedì 19 gennaio 2026, che coinvolgerà il personale viaggiante delle linee Vesuviane.

L’agitazione sindacale è stata proclamata da CONFAIL / FAISA-CONFAIL e riguarda questioni legate all’organizzazione del servizio. Nel corso della giornata sono previste cancellazioni e riduzioni delle corse, in base all’adesione allo sciopero.

LE FASCE DI GARANZIA

Come previsto dalla normativa sul trasporto pubblico locale, EAV assicura il servizio minimo nelle seguenti fasce orarie: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Durante questi intervalli i treni circoleranno regolarmente secondo gli orari garantiti. Al di fuori delle fasce protette, il servizio potrà subire interruzioni anche totali.

CORSE GARANTITE

L’azienda ha reso noto anche l’elenco delle ultime partenze garantite prima dell’inizio dello sciopero e delle prime corse dopo la conclusione, che riguardano i collegamenti da e per Napoli verso le principali direttrici della rete vesuviana, tra cui Sorrento, Poggiomarino, Sarno, Torre Annunziata e Baiano. Qui l’orario preciso delle ultime partenze.

Lo sciopero del 19 gennaio si inserisce in una fase complessa per il trasporto pubblico locale in Campania, con nuove agitazioni che rischiano di incidere sulla mobilità quotidiana di lavoratori e studenti. Durante l’ultima proclamazione di sciopero della O.S. Confail, la percentuale di adesione è stata del 47% (sciopero del 12 novembre 2025).