Morto Giancarlo Piretti, il designer bolognese che alla fine degli anni ’60 inventò la sedia Plia

Addio a Giancarlo Piretti, il designer bolognese che alla fine degli anni ’60 inventò della sedia Plia, la celebre sedia pieghevole in acciaio e plastica trasparente che ha rivoluzionato il design italiano. Piretti è morto domenica 18 gennaio a Bologna, all’età di 85 anni. La Plia ebbe un successo incredibile: Piretti incassò numerosi premi internazionali, divenne conosciuto in tutto il mondo ma soprattutto diventò ricco: dal 1969, primo anno di produzione della Plia, di questa sedia sono stati commercializzati sette milioni di esemplari. Una sedia Plia è esposta nella collezione del Moma di New York, ma anche tanti musei europei di design vollero una sedia da esporre.

I critici per la famosa sedia Plio parlarono di “design democratico” perchè pratica e realizzata con materiali semplici. Prima di allora, però, non c’era mai stata nessuna sedia con lo schienale e la seduta trasparenti. E questo ne fece un oggetto di arredamento rivoluzionario. La Plia non fu affatto l’unica sedia creata da Piretti, che nella sua Collezione conta una cinquantina di sedie di tanti tipi. Se ne possono trovare negli uffici, nei cinema o nei teatri. Ideò anche divani, poltrone e arredamento da soggiorno e cucina. Tra i progetti più noti ci sono Platone, un tavolo pieghevole, Dsc (106-Axis), un sistema di sedute per collettività e spazi istituzionali, e Sistema 61, un sistema modulare di divani.

Nato nel 1940 e laureato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, Piretti è poi diventato professore di Interior Design all’Istituto statale d’Arte cittadino. Per tanti lavorò per lo studio di design Anonima Castelli.

I funerali di Piretti si terranno martedì 20 gennaio nella Basilica di Sant'Antonio da Padova, in via Jacopo della Lana.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Daniele Del Pozzo: “Ricordiamo Giancarlo Piretti, un artista assolutamente originale del design internazionale, capace come pochi di unire il sapere artigianale della progettazione con il genio artistico. Nato e formatosi a Bologna – prima all’Istituto d’Arte e poi all’Accademia di Belle Arti – è sempre rimasto fedele alla sua città natale, dove operava e viveva e in cui trovava le giuste condizioni per creare. È stato un rappresentante unico della grande stagione del design industriale italiano e con il suo lavoro e le sue creazioni ha portato Bologna ad essere conosciuta nel mondo. Fu un formidabile innovatore degli oggetti di uso quotidiano, come nel caso della sedia pieghevole Plia prodotta da Castelli, sintesi perfetta di bellezza e funzionalità e come tale entrata nell’uso quotidiano e nel nostro immaginario comune, per essere infine esposta al MoMa di New York come vero e proprio esempio di design democratico e accessibile. Ai suo cari va il nostro più sincero affetto e cordoglio”.