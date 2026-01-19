Mondo della moda in lutto: è morto a 93 anni lo stilista Valentino

È morto a 93 anni lo stilista Valentino: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana”, si legge in una nota del gruppo di moda

Il mondo della moda in lutto. È morto all’età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani. A darne notizia è una nota del gruppo: “Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”.

“La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)