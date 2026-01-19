Lutto per Stefano De Martino: è morto all’età di 61 anni suo padre Enrico

Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre Enrico. L’uomo aveva 61 anni ed era malato da tempo. Era apparso in un programma con il figlio a dicembre 2023
Grave lutto per Stefano De Martino. Se ne va a 61 anni suo padre Enrico. A riportare la notizia è Fanpage, secondo cui l’uomo era malato da tempo. Le sue condizioni si sarebbero aggravate nell’ultimo periodo, fino al decesso avvenuto questa mattina.
UNA CARRIERA DA EX BALLERINO
Enrico era un ex ballerino professionista, una passione trasmessa al figlio ma che aveva dovuto archiviare proprio prima della sua nascita, per trovare un altro lavoro. Aveva anche ballato al Teatro San Carlo di Napoli. L’ultima apparizione risale al 2025 quando al Verdi di Salerno ha ricevuto il premio alla carriera, nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza.
“In pratica fino all’età di 40 anni ho abbinato alla danza l’attività di ristoratore. Ma l’ho fatto per hobby, collaborando a varie scuole della Campania. La mia carriera di ballerino professionista si è interrotta quando avevo 25 anni”, aveva raccontato al Corriere della Sera. “Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano“, aveva spiegato.
“HO FATTO DI TUTTO AFFINCHÉ STEFANO POTESSE VIVERE QUELLA PASSIONE CHE PER ME ERA RIMASTA IN SOSPESO”
Quello che è successo dopo è stato una conseguenza naturale: “A quel punto ho dovuto prendere una decisione, assumermi una responsabilità. E così quella del ballerino da attività principale è diventato un hobby. Volevo confermare agli occhi dei miei suoceri la solidità della mia relazione con quella che è ancora mia moglie. Ho cercato un lavoro ‘vero’, come lo intendeva mio suocero, e ho lasciato alla danza solo qualche piccolo spazio. Ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione che per me è rimasta sospesa”.
Enrico, a dicembre 2026, era apparso in televisione accanto a Stefano. Insieme si erano esibiti su “That’s life” all’interno dello speciale natalizio “Da Natale a Santo Stefano”.
