“La Volta Buona” su Rai 1 tra Topo Gigio ed il Festival di Sanremo

La settimana de “La Volta Buona” tra Topo Gigio ed il Festival di Sanremo. L’omaggio a Ornella Vanoni. Tra gli ospiti Dan Peterson, leggenda del basket

Teatro, musica, senza rinunciare ai successi televisivi ed ai fenomeni di costume, con i protagonisti più amati dal pubblico e interviste, talk e momenti di intrattenimento. Lunedì 19 gennaio – tutti giorni fino a venerdì – torna “La Volta Buona” il programma condotto da Caterina Balivo, in onda alle 14.00 su Rai 1. Spazio, come sempre, alle interviste “one to one”. Tra gli ospiti il regista Massimiliano Bruno, attualmente al cinema con il nuovo film “Due cuori e due capanne”, interpretato da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Di musical si parlerà invece con Paolo Conticini e Mauro Casciari, impegnati a Roma con lo spettacolo “Tootsie”, adattamento italiano del celebre film di Sydney Pollack: una commedia brillante che gioca con identità, trasformazioni e ritmo cinematografico.

Un momento speciale sarà dedicato ad un protagonista senza tempo dello spettacolo italiano: il mitico Topo Gigio, creato da Maria Perego, verrà intervistato alla vigilia del suo debutto teatrale, in un musical che ne ripercorrerà la storia artistica.

A poche settimane dal Festival di Sanremo, “La Volta Buona” accenderà poi i riflettori sulla grande musica italiana, con uno sguardo alla storia della kermesse canora più seguita del Paese. Attese in studio, Patrizia Rossetti e Gabriella Farinon, conduttrici di alcune passate edizioni, mentre Mario Lavezzi renderà omaggio a Ornella Vanoni, ripercorrendo un sodalizio artistico che ha segnato la storia della musica italiana. Nel corso della settimana troverà spazio anche un intenso confronto sui segreti di famiglia, con la partecipazione di Valeria Marini insieme alla madre Gianna Orrù. Si parlerà inoltre di longevità e qualità della vita con Dan Peterson, leggenda del basket che ha recentemente festeggiato i suoi 90 anni, portando la sua testimonianza di energia, passione e visione positiva del tempo che passa.

Come di consueto, spazio anche al benessere, alla chirurgia estetica e allo stile di vita, con Minnie Minoprio, Sydne Rome e il professor Pietro Lorenzetti, mentre il professor Giorgio Calabrese inviterà come sempre ad una sana e equilibrata alimentazione quotidiana.