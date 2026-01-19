Il film “Vicky Cristina Barcelona” in seconda serata su Rai 5: la trama

“Vicky Cristina Barcelona” con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rebecca Hall, Patricia Clarkson su Rai 5: la trama del film

Vicky, prossima al matrimonio e di indole razionale, e Cristina, inquieta e assetata di esperienze, trascorrono l’estate a Barcellona. L’incontro con il magnetico pittore Juan Antonio, e con la sua intensa e instabile ex moglie María Elena, le trascina in un turbine di passioni e gelosie che finisce per scardinare le loro convinzioni.

E’ la trama del film “Vicky Cristina Barcelona” di Woody Allen in onda lunedì 19 gennaio 2026 alle 23:00 su Rai 5. Nel cast: Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rebecca Hall, Patricia Clarkson.