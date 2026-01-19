Grave incidente ferroviario ad Adamuz, in Spagna: almeno 21 morti per lo scontro tra due treni

Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Spagna: almeno 21 morti. Il grave incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, nella provincia di Cordova

Almeno 21 morti e 24 feriti gravi: è il bilancio provvisorio del grave incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio del 18 gennaio ad Adamuz, nella provincia di Cordova, dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione. A confermarlo sono fonti della Guardia Civil, mentre sul posto continuano le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Secondo quanto comunicato dal gestore della rete ferroviaria Adif, l’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid-Puerta de Atocha, con a bordo circa 300 passeggeri. Il treno è deragliato pochi minuti dopo la partenza, all’ingresso di Adamuz, invadendo la linea adiacente e colpendo le carrozze centrali di un secondo treno in viaggio verso Huelva. Le cause del deragliamento restano al momento sconosciute.

Una delle vittime è il macchinista del treno Alvia, si legge su El Pais. Il macchinista deceduto, che ha subito lo scontro frontale, aveva 27 anni. Fonti vicine alle indagini riferiscono che tutti i feriti gravi sono già stati trasferiti negli ospedali mobilitati.

Il traffico dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stato sospeso, mentre il resto della rete ferroviaria nazionale continua a funzionare regolarmente.

Il ministro dei Trasporti Óscar Puente si è recato al centro di emergenza H-24 di Renfe alla stazione di Atocha per seguire l’evolversi della situazione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)