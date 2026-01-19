Daria Bignardi e Nicola Savino nella nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!”

Tra ricette e buonumore i nuovi appuntamenti di “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 11.55 su Rai 1

Tra ricette e buonumore i nuovi appuntamenti di “È sempre mezzogiorno!”, il programma condotto da Antonella Clerici e realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con “Stand by me”, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 11.55 su Rai 1.

Tra gli ospiti, mercoledì 21 gennaio la giornalista e conduttrice televisiva Daria Bignardi e venerdì 23 il conduttore televisivo Nicola Savino.

Nel ricco menù di ricette della settimana, tante le proposte originali. Tra pani e prodotti da forno, primi e secondi piatti, dolci e sfiziosità, tutti i preparati verranno spiegati in modo semplice dall’allegra brigata di cuochi che ogni giorno si avvicenderanno ai fornelli e che porteranno in tavola sapori tipici e golosi. Il buonumore come sempre sarà uno degli ingredienti del programma del mezzogiorno di Rai 1. In studio ci sarà il simpatico factotum Alfio Bottaro che indossando improbabili travestimenti, sorprenderà conduttrice e telespettatori con gag esilaranti.

Con lui, ospiti fissi del cast del programma, la nutrizionista Evelina Flachi, pronta a svelare i trucchi per una dieta più bilanciata, ma senza rinunciare al gusto, il maestro panificatore Fulvio Marino che proporrà ogni giorno una ricetta diversa e l’enogastronomo Andrea Amadei che consiglierà i giusti abbinamenti tra cibo e vino. Daniele Persegani suggerirà invece ricette che stupiranno gli ospiti, Angela Frenda racconterà storie di personaggi legate alla cucina, mentre Federico Quaranta porterà gli spettatori a visitare gli angoli più belli della Penisola. Venerdì tornerà la rubrica di Carlotta Mantovan con le novità più “sfiziose” del mondo del food.

Ogni giorno, inoltre, si giocherà: gli spettatori per partecipare e vincere premi come buoni spesa, divani e set di pentole, potranno prenotarsi online sul sito GiocheRai o al telefono tramite il numero 06.37722090.