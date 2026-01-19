Crans Montana, Mafia, Garlasco stasera su Rai 3 a “Lo Stato delle Cose”

A “Lo Stato delle Cose”, il programma di Massimo Giletti, in diretta lunedì 19 gennaio alle 21.20 su Rai 3, Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità, internazionale e nazionale

In apertura de “Lo Stato delle Cose”, il programma di Massimo Giletti, in diretta lunedì 19 gennaio alle 21.20 su Rai 3, Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità, internazionale e nazionale. E si accendono i riflettori su Crans Montana dove la tragedia delle famiglie delle giovani vittime si intreccia con le bugie dei gestori del locale, i mancati controlli dell’amministrazione comunale e gli errori della procura svizzera.

Riprende l’inchiesta sul consorzio mafioso denominato Hydra: ‘Ndrangheta Camorra e Mafia all’indomani della sentenza che ha condannato a 500 anni di carcere gli imputati. Garlasco: una nuova consulenza della difesa della famiglia Poggi accerterebbe che Chiara, la notte prima di essere uccisa, avrebbe aperto sul pc di Alberto la cartella “militare” che conteneva numerose immagini pornografiche. In esclusiva un documento delicato che fa capire come i due fidanzati vivevano l’interesse per il porno all’interno della loro relazione.

Caso Signorini: l’analisi di Paolo Mieli, firma prestigiosa del Corriere della Sera su un caso che continua a sollevare polemiche e a far discutere. Esiste davvero un sistema Signorini o c’è altro?