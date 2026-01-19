Ciclone Harry al Centro-Sud, in Sicilia evacuate le zone costiere

Venti di burrasca, piogge e fulmini: è arrivato il ciclone Harry, in Sicilia evacuate le zone costiere. In allerta anche Sardegna e Calabria

Il ciclone Harry è arrivato in Italia. La peggiore burrasca degli ultimi tempi, così l’hanno definita gli esperti, sta tenendo sotto scacco Sicilia, Calabria e Sardegna. Secondo il bollettino della Protezione Civile per la giornata di oggi e domani, sono previste “precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria, specie sui versanti orientali, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte”.

“Sulla base delle previsioni disponibili- si legge nel bollettino- il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di sabato. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di oggi, venti di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria, con intensificazione nella giornata di martedì fino a burrasca forte con raffiche di tempesta, attese, inoltre, forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi, previsto il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, e Sardegna, con particolare riferimento ai settori orientali e meridionali delle regioni e quantitativi cumulati molto elevati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 19 gennaio, allerta rossa su gran parte della Sardegna, allerta arancione su parte di Sardegna, Sicilia e Calabria, allerta gialla sui restanti settori delle tre regioni e su gran parte della Basilicata”.

CATANIA, SINDACO ACIREALE DISPONE EVACUAZIONE ZONE COSTIERE

A causa delle cattive condizioni meteo previste, con allerta rossa in una porzione della fascia ionica siciliana, il sindaco di Acireale (Catania), Roberto Barbagallo, ha disposto l’evacuazione temporanea degli immobili nelle zone costiere di Capo Mulini e Santa Maria La Scala. Il provvedimento sarà in vigore dalle 13 di oggi alle 8 di mercoledì. Chi non potrà provvedere autonomamente ad una sistemazione alternativa può contattare il Centro operativo comunale della Protezione civile, al numero 095895545. L’amministrazione comunale, attraverso un messaggio sui canali social ufficiali, invita tutti i cittadini “al massimo senso di responsabilità, a seguire le indicazioni delle autorità e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario”.

DISAGI COLLEGAMENTI SICILIA-ISOLE MINORI, STOP ALISCAFI EOLIE

Le cattive condizioni meteo hanno fatto saltare diversi collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori. Aliscafi fermi in porto a Milazzo da questa mattina. L’unico mezzo a viaggiare verso le Eolie, secondo quanto segnala il sito di Caronte & Tourist Isole Minori, è la nave ‘Nerea’, che dovrebbe partire a breve. Cancellata la partenza della ‘Filippo Filippi’ per le 10:30 da Vulcano verso Milazzo, così come il collegamento tra la cittadina messinese e il porto di Napoli con nave ‘Cossyra’,previsto per le 12:30. Ferma all’ancora al porto di Trapani anche la ‘Simone Martini’, che avrebbe dovuto salpare per Favignana alle 11: anche questo collegamento è saltato per le cattive condizioni meteo. Cancellate ieri sera le partenze dei traghetti da Linosa per Lampedusa e dalla più grande delle isole Pelagie alla volta di Porto Empedocle. Stesso destino anche per il collegamento Lampedusa-Porto Empedocle previsto per le 10:45 di oggi. Anche la ‘Pietro Novelli’ resterà ferma in porto a Trapani e non salperà alla volta di Pantelleria. Disagi, anche, nei collegamenti veloci con le Egadi: questa mattina sono state sospese le corse da e per Marsala e Trapani. Fermo anche l’aliscafo che collega Palermo e Ustica.

