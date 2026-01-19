Catania: tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, madre sottoposta a Tso

È stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio la donna che a Catania ha tentato di soffocare la sua bambina di cinque mesi

È stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio la donna che a Catania ha tentato di soffocare la sua bambina di cinque mesi. L’episodio ieri, in centro storico, con i carabinieri che sono riusciti ad intervenire in tempo e a salvare la piccola. L’allarme è scattato dopo la telefonata di una familiare della donna, preoccupata dello stato di agitazione di quest’ultima che si era chiusa nella camera da letto con la neonata inviando un messaggio nel quale manifestava l’intenzione di fare del male alla bambina: “Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io. State bene ragazzi”.

Nel giro di pochi minuti i militari sono arrivati sul posto forzando l’ingresso e riuscendo a bloccare la donna mentre stava soffocando la bambina con un cuscino. I carabinieri hanno subito praticato un massaggio cardiaco alla piccola, che fortunatamente ha ripreso conoscenza dopo pochi istanti. La bambina è stata poi affidata ai medici dell’ospedale San Marco, dove al momento è ricoverata per accertamenti nel reparto di Pediatria: non è in pericolo di vita. Per la madre, invece, è stato disposto il Tso: al momento è ricoverata nel reparto di Psichiatria.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)