A “La porta magica” su Rai 2 la storia di Bruno e Apolline

Bruno e Apolline: due vite lontanissime che si sono incontrate nel momento più fragile. Lui, reduce da un lutto e da un periodo di precarietà; lei, ex suora francescana originaria del Congo, che aveva scelto il convento da bambina per sfuggire agli orrori della guerra. Insieme hanno trovato forza, spiritualità e un cammino che li ha condotti fino al matrimonio, celebrato con la benedizione di Papa Francesco. E’ la storia che apre la settimana de “La Porta Magica”, il programma condotto da Andrea Delogu in onda da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 17.00 su Rai2. A seguire Eléonore, francese da anni in Italia, racconterà come la danza sia stata il suo rifugio, soprattutto dopo una dolorosa separazione. Chiederà di esibirsi con il ballerino Simone Di Pasquale per ringraziare simbolicamente il ballo.

Martedì 20 Andrea farà conoscere al pubblico Teresa, pensionata che ha dedicato la sua vita ai bambini malati e che continua a offrire il suo tempo come volontaria. Alla Porta Magica chiederà di incontrare il suo idolo, Nikita Perotti.

A seguire la storia di Mirella, che non ha mai smesso di sorridere nonostante le prove durissime affrontate: la perdita del fratello, la malattia del padre e una lunga battaglia contro un tumore al seno. Alla Porta Magica Mirella cercherà uno spazio per sé, per ritrovarsi come donna e concedersi un momento di leggerezza.

Mercoledì 21 Sara, racconterà il suo percorso di riscatto. Cresciuta in una famiglia emotivamente distante, ha cercato amore nelle relazioni sbagliate, scivolando nelle dipendenze. Da due anni, grazie alla famiglia, a un nuovo lavoro e a regole sane, è riuscita a cambiare vita. Racconterà il suo percorso di rinascita e, con l’aiuto di Giorgia Di Sabatino, blogger esperta di cucina, preparerà una crema catalana vegana.

Poi, Maria Teresa, impiegata statale, che dopo aver rinunciato al sogno di una seconda gravidanza, ha scelto l’adozione a distanza e chiederà di esibirsi in una danza etnica in onore di Hamuna, la bambina che vive nello Zimbabwe e che sente come una figlia.

Giovedì 22, la storia di Ivan che convive con la sclerosi multipla dal 2013. Un tempo fotomodello, oggi si muove in sedia a rotelle, ma ha scelto di non restare spettatore della propria vita. Grazie alla danza ha trovato una nuova identità e ballerà con la figlia Viola di dieci anni.

Andrea racconterà poi la storia di Lara, vigile del fuoco dell’unità cinofila, che lavora nelle situazioni di emergenza con il suo cane Luce. In studio arriverà Maria, una donna che Lara ha salvato anni prima. Per una volta Lara chiederà di togliersi la divisa e concedersi un cambio look, per riscoprire femminilità ed eleganza oltre il ruolo e la fatica.

Nell’ultima puntata, Giorgia, una giovane mamma separata che ha sempre trovato nella musica un rifugio nei momenti più difficili, cercherà un compagno di canto con cui condividere la passione per la musica e il karaoke.

Nunzio, affetto da una rara malattia genetica, non ha mai smesso di inseguire il suo sogno di diventare attore. Con la sua storia lancerà un messaggio di forza e speranza per realizzare un desiderio semplice ma speciale: imparare a preparare la pizza di scarola per la sua famiglia.