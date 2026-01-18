Su Rai 3 “Il Posto Giusto” su “tornanza”, ansia da prestazione e mestieri del futuro

Oggi pomeriggio a “Il Posto Giusto” “tornanza”, ansia da prestazione e mestieri del futuro. La moda etica e le batterie riciclate grazie alle bucce d’arancia

I mestieri del futuro, l’ansia da prestazione ma anche la tutela dell’ambiente. Questi e molti altri spunti, domenica 18 gennaio, alle 13, su Rai 3 a “Il Posto Giusto”, il programma condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni, dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

Si parlerà, tra l’altro, della “tornanza”, un fenomeno recente che ha portato tanti giovani di talento a rientrare nei luoghi di origine per mettere a frutto competenze e percorsi professionali acquisiti altrove.

Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si farà il punto sulle opportunità di formazione nel settore dell’artigianato e sulle eccellenze del “Made in Italy”, dai distretti dell’oreficeria fino alle nuove norme che tutelano la filiera della moda.

In studio due storie all’insegna del rispetto per l’ambiente: con il professor Matteo Francavilla scopriremo un progetto innovativo per il riciclo delle batterie esauste grazie alle bucce d’arancia, mentre Dario Casalini racconterà il suo ‘cambio vita’ da docente universitario a imprenditore tessile e fondatore di un movimento che promuove la moda etica e sostenibile.

Stefano Raia, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parlerà dei finanziamenti a disposizione di chi vuole avviare un’impresa nel Sud Italia.

Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, spiegherà come si accede al Supporto per la Formazione e il Lavoro, strumento dedicato a chi è in cerca di occupazione.

Il tema della rubrica “Lavoro e Sentimento” di Antonella Boralevi sarà l’ansia da prestazione, con consigli e strategie utili in ogni percorso lavorativo.

E poi il viaggio di Martina Socrate alla scoperta dei mestieri del futuro: questa settimana l’incontro con un esperto di tecnologie aziendali.

Ad arricchire la discussione con i loro interventi in studio saranno gli studenti dell’Its Innovaprofessioni di Milano.