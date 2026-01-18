Su Rai 3 a “Sulla Via di Damasco”, la clausura

Entrare in un luogo in cui il tempo rallenta e il silenzio diventa protagonista: è il mondo della clausura, a “Sulla via di Damasco” oggi su Rai 3

Entrare in un luogo in cui il tempo rallenta e il silenzio diventa protagonista: è il mondo della clausura, una scelta che ancora oggi continua ad attrarre nuove vocazioni. Domenica 18 gennaio alle 7.30 torna l’appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura. La nuova puntata partirà dal Monastero agostiniano di Montefalco (Pg), lo stesso che lo scorso 20 novembre ha ricevuto la visita privata di Papa Leone XIV.

Eva Crosetta varcherà la porta della clausura, accedendo a uno spazio normalmente inaccessibile, per raccontare dall’interno la vita di chi ha scelto di consacrarsi totalmente a Dio. Ospite della puntata è la Priora, suor Cristina Daguati, che guiderà il pubblico alla scoperta del significato della vita claustrale: non una fuga dal mondo, ma una risposta piena e consapevole a una chiamata profonda. Accanto a lei, le testimonianze di Suor Ilaria Di Bernardo che ripercorre il proprio cammino di ricerca e rinascita e di Stefania Montioni, postulante, ai primi passi di una scelta di dono totale.