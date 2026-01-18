Stasera su Rai Storia “Quel fenomeno di Sandokan” con “Dopo il boom, la parodia”

Stasera su Rai Storia un’altra domenica con “Quel fenomeno di Sandokan”. Torna la serie del 1976, con un “come eravamo” tra tv e società

A 50 anni dalla prima messa in onda Rai, Rai Cultura propone “Quel fenomeno di Sandokan”, in onda ogni domenica fino al 18 gennaio alle 21.10 su Rai Storia. Oltre a riproporre integralmente le sei puntate dello sceneggiato diretto da Sergio Sollima, il programma ne rilegge il fenomeno sociale e il successo commerciale che produsse in quell’epoca. Nella terza e ultima puntata, “Dopo il boom, la parodia”, come ogni grande successo, il protagonista viene parodiato e a fine 1976, nello show “Due ragazzi incorreggibili”, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con Daniela Goggi, in “Sandocat”, imitano le gesta della “Tigre della Malesia” e della “Perla di Labuan”, personaggi amati da milioni di ragazze e ragazzi.