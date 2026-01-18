Stasera su Rai Movie in onda “Robin Hood – L’origine della leggenda”: la trama

In prima serata su Rai Movie “Robin Hood – L’origine della leggenda” con Taron Egerton, Jamie Foxx e Jamie Dorman: la trama

Robin Hood è un giovane lord inglese che risponde al nome di Robin di Loxley, impegnato sul campo di battaglia durante la cosiddetta Crociata dei Re. Prima di far ritorno alla sua terra, Robin fa la conoscenza di un guerriero saraceno che lo salva da morte certa e decide di accompagnarlo nel viaggio di ritorno verso la sua contea sulla quale ora spadroneggia il malvagio sceriffo di Nottingham. Robin, affiancato dal suo amico guerriero e da alcuni ribelli confinati nei boschi, guiderà una rivolta contro lo sceriffo e il suo esercito.

E’ la trama del film “Robin Hood – L’origine della leggenda” in onda domenica 18 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Taron Egerton, Jamie Foxx e Jamie Dorman.

Diretto dal regista vincitore di un BAFTA Otto Bathurst, “Robin Hood – L’origine della leggenda” propone a un pubblico giovane il mito di Robin Hood donandogli una veste affine a quella dei moderni cinecomics e cercando di esplorare quella parte della leggenda solitamente trascurata dalle trasposizioni cinematografiche, ovvero gli anni che hanno preceduto la trasformazione di Robin di Loxley nell’eroico Robin Hood.