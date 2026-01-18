Scomparsa Federica Torzullo: trovato un cadavere nel terreno della ditta del marito della donna

Possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, scomparsa lo scorso 8 gennaio: questa mattina i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nell’area operativa della ditta riconducibile al marito. Il corpo, ancora da identificare, potrebbe appartenere alla donna.

Il ritrovamento è avvenuto durante una nuova sessione di scavi in uno dei luoghi frequentati dall’uomo, tra cui la ditta, dove l’uomo si sarebbe recato anche la mattina del 9 gennaio, giorno in cui venne poi denunciata la scomparsa della 41enne, funzionaria delle Poste in servizio presso il Centro meccanografico di Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Rilievi e del Nucleo investigativo di Ostia.