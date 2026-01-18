Oroscopo di oggi, domenica 18 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 18 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
rande dinamicità. Fra svaghi e incontri con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Se il cuore batte all’indirizzo di qualcuno che ancora non ha dato alcun segnale, oggi possiamo osare.
Toro
Sostenuta da Saturno e Urano, Venere preannuncia un amore inaspettato che entra senza bussare e senza chiedere permesso. Accogliamolo. Chi di noi da tempo desidera una stabilità affettiva, un sentimento autentico, seriamente si metta in gioco.
Gemelli
Andamento incerto, il peggior nemico è il lavoro quotidiano, i colleghi noiosi e il capo che non ci molla. Insofferenza e voglia di essere altrove. Viaggi, spostamenti, tutto sembrerebbe compromesso, se non intervenisse qualcuno a rasserenarci.
Cancro
Diventiamo pensierosi se pensiamo alla nostra coppia. Siamo innamorati e ricambiati, però per costruire qualcosa di solido, ci vuole un progetto comune. L’intesa con gli altri è discontinua, ma a volte basta poco per capirci e farci capire senza malintesi.
Leone
Con l’arrivo della Luna in Sagittario, il sole comincia a splendere. Siamo sicuri di noi stessi fiduciosi e dinamici. Di rigore una gita culturale. Non lasciamoci sfuggire un’occasione per inoltrare a chi amiamo le richieste a cui teniamo di più.
Vergine
Giovedì non adeguatamente rilassato per disguidi logistici. Possibili difficoltà per chi di noi è in partenza o per chi vorrebbe esserlo, ma non può. Una telefonata potrebbe confonderci le idee, ma la persona amata, pratica e concreta, ci capisce e ci rassicura.
Bilancia
La Luna ci dona vitalità e buonumore. Approfittiamone per condurre a buon fine quello che abbiamo in agenda. Novità, notizie. Variamo la dieta. Escogitiamo un programma accattivante per trascorrere una serata in dolce compagnia, in un luogo romantico.
Scorpione
Ci vuole una pausa di riflessione pure nei momenti più brillanti. L’atmosfera odierna ci porta a contatto con noi stessi, con tutte le risorse e i timori. Grazie all’intraprendenza più smagliante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
Sagittario
La Luna congiunta e Plutone in sestile ci conferiscono del carisma. Se l’amore latita, consoliamoci con gli amici: la loro compagnia ci scalda il cuore. Prove insoddisfacenti nella sfera familiare. Prevale un certo spirito ribelle e una manifesta insofferenza.
Capricorno
Il viaggio in programma è ostacolato da una grana di lavoro in attesa di soluzione. Conosciamo il segreto per farcela: deleghiamo ad altri. Le questioni economiche promettono bene, possiamo pianificare degli acquisti anche importanti.
Acquario
La Luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica e di stimoli. Nell’attività collaboriamo senza competere, dando il meglio di noi stessi. Amici forse conosciuti in viaggio si rifanno vivi dopo tanto tempo con un invito che ci riempie di gioia.
Pesci
La giornata è servita con un certo trambusto positivo. Il fronte affettivo è il più esposto a sorprese. Un amico si dichiara senza se e senza ma. Venere, presa fra Saturno e Urano, ci invita a fare una scelta in amore. Non è più tempo di tentennare.