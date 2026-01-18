La storia di Julian Assange e Wikileaks su Rai 5 con “Il quinto potere”: la trama

Tratto dai libri di David Leigh, Luke Harding e Daniel Domscheit-Berg, stasera su Rai 5 il film “Il quinto potere”: la trama
La storia di Julian Assange e di Wikileaks, la piattaforma che consente di svelare importanti segreti di Stato. E la più grande fuga di notizie nella storia dell’informazione quella che Bill Condon racconta nel film del 2013 “Il quinto potere”, in onda domenica 18 gennaio 2026 alle 21.10 su Rai 5.
Tratto dai libri di David Leigh, Luke Harding e Daniel Domscheit-Berg, il film è interpretato da Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Anthony Mackie, David Thewlis, Alicia Vikander.