In libreria la nuova collana “La cassetta degli attrezzi”

La nuova collana: ‘LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI’. Attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale trasformare le aspirazioni in realtà professionali. Tutti i titoli in libreria. (Armando) Dal 22 gennaio

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI è una collana di saggi pensata per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, in vista delle scelte che faranno dopo il diploma. Ogni volume offre un orientamento su percorsi di studio e professioni future, aiutando i ragazzi a valorizzare talenti e passioni. I testi affrontano con linguaggio chiaro l’impatto dell’intelligenza artificiale su formazione e lavoro. L’obiettivo è fornire strumenti utili per decidere con consapevolezza. Una guida pratica per chi vuole costruire il proprio futuro, restando protagonista del cambiamento.

Gamaleri – M. Gianotti – A. Benevento

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

pagine 128, 14 euro

ARMANDO

dal 22 gennaio

Il volume apre la collana La cassetta degli attrezzi, pensata come una guida orientativa e concreta per chi si prepara a costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro e della formazione. Il titolo è volutamente diverso da quelli dei saggi monografici della collana perché rappresenta un’introduzione alla collana stessa. Gli autori spiegano agli studenti che si accingono a intraprendere un percorso universitario o di altro tipo, per prepararsi alla professione che hanno scelto, quali sono i cambiamenti profondi che l’IA ha introdotto e, ancora di più, introdurrà nel prossimo futuro nello studio e nel lavoro. Si parte da una domanda fondamentale: che cosa distingue davvero l’Intelligenza Artificiale da quella umana? Dove si incontrano, si potenziano, si fraintendono? I tre autori propongono testi agili, multimediali e interattivi, per guidare lettrici e lettori a esplorare un confronto cruciale per il presente e per il futuro.

Gianpiero Gamaleri, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, è visiting professor alla Pontificia Università della Santa Croce.

Maurizio Gianotti, autore televisivo, è torinese e vive a Roma. Negli anni ‘90 e 2000 ha lavorato a “Forum” (Canale 5 e Retequattro), “Unomattina” e “La vita in diretta” (RAI 1).

Alfonso Benevento, professore a contratto presso l’Università Uninettuno, insegnamento: Linguaggi dei nuovi media. Giornalista iscritto all’Ordine Nazionale provincia di Roma. Membro del board Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale (E.N.I.A.). Membro della Commissione sulle Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria (SIP).

I titoli della collana

Franco Bagaglia

STUDIARE PER DIVENTARE INTERPRETI E TRADUTTORI AL TEMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Bruno Bucci

STUDIARE PER DIVENTARE GRAPHIC DESIGNER AL TEMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Donatella De Lellis

STUDIARE PER DIVENTARE SOCIAL MEDIA MANAGER AL TEMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Lucia Rossetti

STUDIARE PER DIVENTARE INSEGNANTI, EDUCATORI, FORMATORI AL TEMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE