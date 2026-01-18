Il rapporto tra uomo e ambiente a “Kilimangiaro” oggi su Rai 3

Al centro di “Kilimangiaro” – in onda domenica 18 gennaio alle 16.45 su Rai 3 – il tema del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, affrontato insieme a Giulio Boccaletti

Al centro di “Kilimangiaro” – in onda domenica 18 gennaio alle 16.45 su Rai 3 – il tema del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, affrontato insieme a Giulio Boccaletti, Direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). Il suo libro “Il futuro della Natura” diventa il punto di partenza per un percorso che attraversa miti e tragedie della storia umana: dal confronto simbolico tra Ercole e Acheloo al disastro di Fukushima, dalla riflessione sul significato stesso di natura fino all’urgenza di immaginare un nuovo patto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.

Il viaggio prosegue attraverso una prospettiva inedita: l’archeologia. In studio Marco Pacifici, archeologo responsabile degli Scavi di San Casciano dei Bagni (Siena) e professore all’Università per Stranieri di Siena, guida il pubblico in un itinerario tra alcune delle più importanti scoperte archeologiche recenti, dall’Italia all’Egitto, dove il passato riaffiora per raccontare storie ancora sorprendentemente attuali.

Spazi, poi, a una grande storia di coraggio, determinazione ed emancipazione femminile che prende forma lungo le rotte dell’oceano. Protagonista Francesca Clapcich, velista, medaglia d’argento alla Transat Café L’OR – la celebre regata in doppio che attraversa l’Atlantico da Le Havre alla Martinica – e prima italiana in assoluto a vincere The Ocean Race. Un percorso fatto di sfide e conquiste, raggiunte “Un’onda alla volta”, come il titolo del suo libro autobiografico, che prende vita nel racconto proposto da “Kilimangiaro”.

A completare la puntata, altre sfumature del mondo prendono forma attraverso immagini, racconti e suggestioni capaci di stimolare lo sguardo e la curiosità del pubblico.

“Kilimangiaro” continua così a offrire un racconto aperto e plurale del viaggio, fatto di luoghi, persone e punti di vista diversi, accompagnando i telespettatori alla scoperta del pianeta e delle sue storie.