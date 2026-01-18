Il Festival di Sanremo protagonista della puntata di oggi di Domenica In su Rai 1

Domenica 18 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, torna “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio

Domenica 18 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, torna “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La musica e il Festival di Sanremo saranno protagonisti della 18ª puntata, con la partecipazione di tanti artisti che hanno segnato la storia della kermesse musicale. In studio si esibiranno con i loro celebri brani Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare aneddoti e ricordi, interverranno come opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio.

Il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren, e il tenore Pasquale Esposito, presenteranno “Celebrando Sophia Loren”, le due serate-evento in programma al Teatro Augusteo di Napoli il 21 e 22 febbraio. Serena Autieri, attrice e cantante e già co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2003 al fianco di Pippo Baudo, si racconterà a Mara Venier, ripercorrendo momenti di carriera e vita privata. L’artista porterà inoltre sul palco il brano “Sparkling Diamonds”, tratto dal musical “Moulin Rouge”, che la vedrà protagonista dal prossimo 29 gennaio.

E ancora Alexia, vincitrice del Festival di Sanremo 2003 con “Per dire di no”, proporrà un medley dei suoi più grandi successi. Per l’approfondimento di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Salvo Sottile. Non mancherà il momento dedicato al gioco con Teo Mammucari, protagonista dell’appuntamento con “La cassaforte di Domenica In”.