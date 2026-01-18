Igor Sibaldi e Lina Sastri ad “Allegro ma non troppo” su Rai 3

Talento, questo sconosciuto … ad “Allegro ma non troppo” in seconda serata su Rai 3. Ospiti Igor Sibaldi e Lina Sastri

Lo cerchiamo nei talent show, lo celebriamo, lo invochiamo. Ma che cos’è davvero il talento? Un dono misterioso? Qualcosa che si allena, si coltiva, si conquista con il tempo? E soprattutto: sappiamo ancora riconoscerlo? Questo il tema di “Allegro ma non troppo” il “late night show” di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 18 gennaio alle 23.15 su Rai 3. In un’epoca in cui i social sono pieni di fotografi e le varie piattaforme in streaming di cantautori, romanzieri e coreografi, tutti sono convinti di avere un talento, ma forse non è così semplice.

Perché il talento è anche una spettacolare forma di ingiustizia sociale, la cosa meno egualitaria che esista: non si distribuisce in modo equo, non obbedisce alle regole del merito, non garantisce nulla. Con l’aiuto anche delle solite incursioni dal pubblico, se ne discuterà in studio con il filosofo e scrittore Igor Sibaldi e con l’attrice e cantante Lina Sastri, per interrogarsi su cosa significhi oggi avere talento e su come distinguerlo dal rumore che lo circonda.

“Allegro ma non troppo” è un programma ideato da Luca Barbareschi e scritto insieme a Riccardo Sfondrini, Giovanni Filippetto, Andrea Minuz. La regia è di Maria Laura De Stefano, con la fotografia di Pasquale Saccone e la scenografia di Tiziana Fiorillo, Luca Arcuri. Una produzione di Rai Cultura, realizzata da “Ballandi”.