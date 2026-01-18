I The Kollege tornano con “Certe sere”

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “CERTE SERE”, il nuovo singolo dei The Kollege

“CERTE SERE” è un brano che racconta una relazione giunta al termine, osservata attraverso gli occhi di chi continua a sperare che non sia ancora tutto perduto. È una canzone profondamente malinconica, capace di evocare le atmosfere delle sere d’estate al tramonto: quei momenti in cui i pensieri si fanno più densi, le lacrime scendono silenziose e l’attesa di un treno in stazione porta con sé tutta l’amarezza per ciò che è stato e non tornerà più.

Dal punto di vista sonoro, “CERTE SERE” si muove con naturalezza nei territori dell’Indie Rock, genere che unisce profondamente i tre membri della band.

Commenta la band a proposito del brano: “CERTE SERE è nata quasi per caso, ma abbiamo capito immediatamente che era il brano giusto da pubblicare in questo momento del nostro percorso, specialmente dopo tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. In questa canzone confluisce una passione comune che ci ha permesso di dare vita a un sound capace di unire i nostri riferimenti musicali a un’impronta che sentiamo fortemente personale e identitaria. Proprio per questa sua natura così autentica, non abbiamo avuto dubbi: doveva essere questo il nostro prossimo singolo.”