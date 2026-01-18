Fuori “Consumed” degli Acid Slavia. Quando i pensieri logorano il benessere

Dopo l’uscita del precedente “Don’t Mind”, gli Acid Salvia tornano con “Consumed”, il loro secondo singolo pubblicato con Sorry Mom!

Dopo l’uscita del precedente “Don’t Mind”, gli Acid Salvia tornano con “Consumed”, il loro secondo singolo pubblicato con Sorry Mom!.

“Consumed” ruota attorno alla sensazione di essere logorati da qualcosa che, lentamente, prende il controllo fino a diventare dominante.

In un’atmosfera tesa e cupa, il brano racconta quelle situazioni, abitudini o pensieri che inizialmente sembrano farci del bene, ma che in realtà finiscono per consumarci dall’interno.

Il tema centrale è quello del ciclo difficile da spezzare: la consapevolezza che qualcosa ci stia distruggendo convive con l’incapacità di allontanarsene. Il pensiero ritorna costantemente, diventando quasi intrappolante, come una presenza da cui è impossibile fuggire.

“Consumed”, approfondisce così una dimensione più oscura e introspettiva, confermando la capacità degli Acid Salvia di trasformare emozioni complesse in un racconto sonoro intenso e coinvolgente.

Gli Acid Salvia sono una band alternative rock nata nel 2022 a Rovigno, Croazia.

Dopo aver mosso i primi passi come cover band, nel 2024 si dedicano con intensità alla scrittura di brani originali, dando forma a un sound personale e riconoscibile.

La loro musica è un’esplosione di autenticità: riff potenti intrecciati con sfumature funk psichedeliche, il tutto sostenuto da una performance live viscerale, carica di energia

e presenza scenica.

In pochissimo tempo conquistano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, distinguendosi in alcuni dei concorsi più rilevanti della scena: finalisti al Pula Guitar Festival, vincitori del Pordenone Rock Contest e secondi classificati al Vincenza Rock Contest.

La formazione vede Lana Jeremić alla voce, Dino Kalčić e Ivan Benažić alle chitarre,

Alessia Salvi al basso e Teo Pokrajac alla batteria. Insieme, danno vita a un progetto che fonde passione, urgenza creativa e attitudine rock.