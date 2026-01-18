Australian Open, Cobolli subito eliminato: match condizionato da un problema fisico

Cobolli subito fuori dagli Australian Open, un virus intestinale lo costringe anche a una pausa bagno. L’azzurro, che ha accusato problemi allo stomaco, si è infatti dovuto arrendere al britannico Arthur Fery

Sono finiti subito gli Australian Open di Flavio Cobolli, sconfitto al primo turno. L’azzurro, che ha accusato problemi allo stomaco, si è infatti dovuto arrendere al britannico Arthur Fery, che ha vinto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1.

“DISPIACIUTO SIA FINITA COSI’”

“Stavo bene, mi ero allenato bene e ho dormito bene. Era tutto sotto controllo fino a mezz’ora prima della partita. Poi, appena entrato in campo, ho iniziato a sentire dei forti dolori; ho sofferto tutto il primo set con lo stomaco. La mia speranza era di migliorare game dopo game, ma non è accaduto e ora sto anche peggio”.

Ha manifestato così tutta la delusione, anche a causa di questo problema fisico che ha segnato la sua partita. A un certo punto, dopo una ‘pausa’ bagno, “sembrava stessi un po’ meglio- ha raccontato ancora- ma ho perso molti liquidi e la mia energia è crollata. Inoltre, è arrivato un po’ di nervosismo perché non volevo andasse a finire così. Sicuramente sarebbe stata una partita diversa in condizioni diverse. Penso sia il momento di tornare a casa, ricaricare le energie e pensare all’America. L’Australia è finita, e mi dispiace. Mi ero preparato al meglio per questo torneo, fare bene era un primo obiettivo. L’anno scorso era andata veramente male, e invece quest’anno pure peggio…”.

