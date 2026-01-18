Arrivano gli AI worker autonomi anche da smartphone: Kortix debutta in Italia

Con Kortix l’arrivo degli AI worker autonomi, strumenti di intelligenza artificiale capaci non solo di assistere, ma di svolgere attività operative in autonomia

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale generativa ha compiuto un salto di qualità decisivo, passando da semplice supporto operativo a strumento capace di svolgere in autonomia attività complesse.

Secondo il McKinsey Global Institute, entro il 2030 fino al 30% delle ore lavorate potrà essere automatizzato grazie all’adozione dell’AI, con un impatto significativo su produttività e processi operativi. Parallelamente, l’ecosistema open source continua a crescere: il report GitHub Octoverse 2024 evidenzia che i progetti legati all’AI generativa sono tra quelli con la crescita più rapida sulla piattaforma, con un aumento vicino al 100% anno su anno nelle nuove repository pubbliche che integrano modelli e strumenti AI.

In questo scenario arriva ufficialmente in Italia Kortix, piattaforma open source che consente di creare e gestire AI Worker autonomi, e che segna il proprio ingresso nel mercato italiano con il lancio della European Super AI App. L’App rappresenta oggi il fulcro dell’ecosistema Kortix e porta tutte le funzionalità della piattaforma direttamente su mobile, rendendo possibile la gestione di una vera forza lavoro digitale dallo smartphone.

L’obiettivo è chiaro: permettere a startup, PMI e grandi imprese di costruire la propria AI workforce, integrandola nei processi quotidiani e liberando tempo umano da attività ripetitive e operative.

Dall’open source alla European Super AI App

Kortix nasce dall’idea di Marko Kraemer e viene lanciata ufficialmente ad aprile insieme a Domenico Gagliardi, imprenditore italiano di 29 anni. Il progetto prende forma con Suna, il primo General AI Agent completamente open source, sviluppato e distribuito in sole tre settimane. Durante il lancio, Suna registra una crescita virale, arrivando a 15.000 utenti in un solo giorno e affermandosi rapidamente come uno dei progetti open source più seguiti nel panorama AI.

Il successo di Suna porta, nel corso del 2025, a un’evoluzione strategica della piattaforma: a novembre arriva il rebranding globale che dà vita a Kortix.ai, una piattaforma che unifica tecnologia, visione open source ed esperienza d’uso. Al centro di questa evoluzione c’è proprio la Super AI App, pensata per rendere accessibile la creazione e la gestione di AI Worker autonomi direttamente da mobile.

A differenza dei tradizionali chatbot, gli AI Worker di Kortix non si limitano a fornire suggerimenti, ma eseguono task reali attraverso istruzioni in linguaggio naturale. Dall’App è possibile delegare attività complesse come ricerca avanzata, analisi dati, creazione di documenti e presentazioni, pianificazione strategica e automazione dei flussi di lavoro.

Al centro dell’esperienza mobile c’è il Kortix Super Worker, una Super AI in grado di lavorare contemporaneamente su più ambiti, come documenti, slide, dati, persone, ricerca e contenuti visuali, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice interazione conversazionale. In altre parole, un’AI che dispone di un proprio “computer” e che lavora in autonomia mentre l’utente si dedica ad altre attività.

Un’AI che lavora mentre l’utente fa altro

L’elemento distintivo di Kortix è la natura autonoma degli AI Worker, progettati per operare anche senza supervisione continua. Gli agenti possono navigare il web, estrarre e analizzare dati, gestire file e completare flussi di lavoro multi-step, restituendo output strutturati e pronti all’uso direttamente sull’App.

Grazie a un’interfaccia mobile-first, pulita e intuitiva, la Super AI App è disponibile su IOS e Android e consente a professionisti, team e aziende di accedere a funzionalità avanzate senza competenze tecniche, rendendo l’AI uno strumento operativo concreto e quotidiano.

“Crediamo che l’AI debba essere uno strumento aperto, accessibile e realmente utile. Con Kortix vogliamo superare il concetto di assistente e portare sul mercato un’AI che lavora davvero, anche da mobile”, afferma Domenico Gagliardi, COO di Kortix.ai.