“Animali umani. Un monologo su tutti noi”:il nuovo spettacolo di e con Roberto Mercadini in tour nel 2026

“Animali umani”: tra scimmie nude, filosofi antichi e guerre moderne, un racconto ironico e rigoroso sull’essere umano. L’animale che parla, pensa e tenta continuamente di superare se stesso

Prosegue anche nel 2026 la tournée teatrale di Roberto Mercadini, autore, narratore e performer tra le voci più originali della scena culturale italiana. Nel suo nuovo spettacolo Animali umani. Un monologo su tutti noi Mercadini, attraverso filosofia, scienza, antropologia, letteratura e ironia, costruisce una narrazione ampia e sorprendente sull’identità della nostra specie.

Che cos’è l’essere umano? Un animale politico, come scriveva Aristotele. Un animale dotato di ragione. L’unico che parla, secondo Dante. Ma anche una creatura feroce, una “scimmia nuda”, un essere che continuamente tenta di superare i limiti della propria natura. Partendo da queste definizioni – filosofiche, scientifiche, poetiche – Mercadini racconta, ammalia e ironizza dell’epopea dell’Homo sapiens.

Animali umani attraversa i millenni della nostra storia soffermandosi su ciò che ci rende unici e, allo stesso tempo, profondamente simili alle altre forme di vita: le società, dalla dimensione del branco agli Stati; la guerra, dalle mani nude agli ordigni nucleari; il fuoco, il cibo, i culti, il linguaggio. Una panoramica, a tratti vertiginosa a tratti comica, che invita il pubblico a interrogarsi su cosa davvero ci distingua – o ci accomuni – agli scimpanzé, alle formiche, ai virus e a ogni altra parte della Natura.

Con il suo stile inconfondibile, tra passione divulgativa e humour, Roberto Mercadini accompagna gli spettatori in un viaggio sorprendente dentro l’identità umana e conferma le sue capacità di trasformare il pensiero complesso in racconto teatrale, portando sul palco una riflessione potente, accessibile e profondamente contemporanea sull’essere umano e sul suo posto nel mondo.

DATE DEL TOUR – ANIMALI UMANI

16 gennaio 2026 – Macerata Feltria (PU)

Teatro Battelli, ore 21:00

24 gennaio 2026 – Caselette (TO)

Teatro Salone Magnetto

6 febbraio 2026 – Busto Arsizio (VA)

Teatro Sociale, ore 21:00

7 marzo 2026 – Firenze

Teatro Puccini, ore 21:00

19 marzo 2026 – Milano

Cinema Teatro Delfino, ore 21:00