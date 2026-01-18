Anguillara Sabazia: ritrovato il corpo senza vita di Federica Torzullo

Anguillara Sabazia, svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo: il corpo è stato trovato nella ditta del marito, portato in carcere

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, scomparsa lo scorso 8 gennaio: questa mattina i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nell’area operativa della ditta riconducibile al marito, Claudio Carlomagno. Il corpo, ancora da identificare ufficialmente, è stato riconosciuto dai familiari dagli indumenti e accessori solitamente utilizzati dalla donna.

Il ritrovamento è avvenuto durante una nuova sessione di scavi in uno dei luoghi frequentati dall’uomo, tra cui la ditta, dove l’uomo si sarebbe recato anche la mattina del 9 gennaio, giorno in cui venne poi denunciata la scomparsa della 41enne, funzionaria delle Poste in servizio presso il Centro meccanografico di Fiumicino. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Rilievi e del Nucleo investigativo di Ostia.

Carlomagno è stato portato prima nella caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia e poi tradotto nel carcere di Civitavecchia, scrive il Corriere della Sera.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)