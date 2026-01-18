“Al nostro amore” arriva Teatro La Comunità

Sarà in scena dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026 al Teatro La Comunità lo spettacolo AL NOSTRO AMORE Happy Hour di Luca De Bei

Sarà in scena dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026 al Teatro La Comunità lo spettacolo AL NOSTRO AMORE Happy Hour di Luca De Bei, con Barbara Scoppa e Leandro Amato, regia di Barbara Porta.

Un uomo e una donna si sono dati appuntamento al tavolo di un bar.

Non si conoscono: questa è la prima volta che si vedono e si parlano. Sono entrambi nervosi, entrambi sulle difensive. Lei, madre borghese separata dal marito, ha fatto dell’educazione del figlio il suo scopo di vita. Il figlio però ormai è maggiorenne e davanti a lei appare adesso lo spettro della solitudine. Lui è un insegnante universitario deluso dalla sua vita privata e professionale ma pieno di speranza per una recente, inaspettata, relazione sentimentale.

Lei è estroversa, narcisista, passionale, un po’ mitomane, con il terrore degli anni che passano. Lui è riservato, ingenuo, umorale, un po’ fragile psicologicamente, ma nonostante tutto ottimista. Niente sembra unirli. Nessun legame sembra possibile. Eppure, queste due anime alla ricerca di affetto e di sicurezza, hanno in comune qualcosa che riuscirà a farli incontrare: un grande, fulgido, accecante amore.

NOTE DI REGIA

“Al nostro amore – Happy Hour” è una commedia leggera, sul filone della “sophisticated comedy” di stampo anglosassone. Tocca, in maniera divertente, certi temi importanti come la solitudine, la diversità, il rapporto genitori-figli e, ovviamente, l’amore!

Il testo ha unità di luogo, tempo e azione (si svolge nell’arco di poco più di un’ora al bancone di un bar, mentre i due protagonisti buttano giù un cocktail dietro l’altro) e racconta l’imprevedibilità degli incontri.

Francesca e Leo sembrano due pianeti lontani che per caso si trovano sulla stessa orbita. Eppure, sul bancone di quel bar qualunque, rovesciano le loro fragilità, le loro ferite e la loro fame d’amore: si cercano, si scontrano, si respingono, si confessano e infine si riconoscono.

Si verrà risucchiati nel vortice di dialoghi serrati, scoppiettanti, inesorabili, ironici, a tratti struggenti e parecchio alcolici!…