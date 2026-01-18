Accoltellamenti e violenza giovanile, Piantedosi annuncia un nuovo decreto

Dopo la morte del ragazzo a La Spezia, Piantedosi annuncia in anteprima al Tg5: “Episodio grave, pronto decreto sicurezza. Approvazione entro la fine del mese”

L’omicidio del ragazzo accoltellato a La Spezia, “è un episodio molto grave, rispetto al quale ci dobbiamo interrogare su come sia stato possibile. Fosse successo in strada avremmo dovuto chiederci cosa del sistema di prevenzione e controllo non avesse funzionato, invece è successo a scuola. Ci dobbiamo quindi chiedere come sia possibile che dei ragazzi regolino i propri conti con coltelli portati da casa. Pensiamo ci debba essere qualcosa che vada oltre i sistemi di sicurezza, come la cultura e l’educazione di questi ragazzi. E anche un po’ la sollecitazione il senso di responsabilità”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi in una anticipazione dell’intervista al Tg5.

“Il decreto sicurezza? E’ un provvedimento che è frutto del lavoro degli ultimi tempi, ci sarà una concertazione a Chigi tra i i ministeri interessati e credo arrivi i Cdm per approvazione entro la fine del mese”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)