“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 dedica la puntata a San Francesco

“A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, domenica 18 gennaio, alle 10.15 su Rai 1, dedica la puntata a San Francesco e con un quarto d’ora in più di diretta, inaugura un ciclo di appuntamenti per celebrare gli 800 anni dalla morte del patrono d’Italia. Si partirà dai Fioretti, tra storia e spiritualità: in studio con Lorena Bianchetti saranno ospiti padre Giuseppe Buffon, francescano e docente di Storia della Chiesa, il cantautore Angelo Branduardi che a Francesco ha dedicato un intero album, e l’attore Michelangelo Nori, che interpreta Francesco nel più famoso musical a lui dedicato, “Forza Venite Gente”. Nel corso della puntata verranno ricordati i celebri episodi del lupo e della predica agli uccelli, mentre Umberto Boccoli racconterà i film più famosi sulla vita di San Francesco e si andrà a Gubbio alla scoperta di un manoscritto del 1492.

Debutta poi, il nuovo spazio “Chiesa in viaggio”, un magazine per raccontare con Paolo Balduzzi le iniziative e notizie della Chiesa in Italia, partendo sempre dalle suggestioni che il magistero di Papa Leone XIV propone ogni settimana attraverso i suoi messaggi, le udienze e gli incontri. La Chiesa in Italia è protagonista delle più diverse iniziative: solidali, formative, artistiche, che danno voce ai più poveri, agli esclusi, ai più sofferenti, difendono la custodia del Creato, costruiscono la pace. “A Sua Immagine” proporrà un vero e proprio viaggio nelle diocesi italiane, in compagnia di Luca Ciciriello, che ogni settimana racconterà una di queste iniziative direttamente dai territori.

Un viaggio appassionante, che accompagnerà i telespettatori nei dieci minuti immediatamente precedenti alla trasmissione della Santa Messa come di consueto in diretta alle 10.55 su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Santa Maria Maggiore in Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Alle 12.00, infine, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.