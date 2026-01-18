A “Genitori, che fare?” su Rai 2 il rapporto tra giovani e social network

Oggi pomeriggio su Rai 2 a “Genitori, che fare?” il rapporto tra giovani e social network. Focus su cyberbullismo, pressione estetica e dipendenze digitali

Il rapporto tra giovani e social network, con un focus su cyberbullismo, pressione estetica e dipendenze digitali. Se ne parlerà a “Genitori, che fare?” in onda domenica 18 gennaio alle 17.00 su Rai 2. Il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti proporrà un confronto diretto e concreto sui rischi, le responsabilità e gli strumenti di prevenzione, a partire dalle esperienze di ragazzi e genitori presenti in studio, che dialogheranno con gli ospiti e porranno loro domande.

Tra gli ospiti: Ivano Zoppi, Segretario Generale “Fondazione Carolina”; Paolo Picchio, papà di Carolina, la ragazza che è ricordata come la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia, e Presidente Onorario “Fondazione Carolina”; Alessio Carciofi, professore universitario di Marketing e Benessere Digitale all’Università di Pisa; il Dott. Angelo Trecca, pedagogista, autore, presidente e fondatore dell’associazione “Progetto Horos”.