Su Rai 2 a “Top – Tutto quanto fa tendenza” con Enzo Miccio incontro con il sarto del papa

Tra fili preziosi e stoffe sacre, Enzo Miccio incontra lo storico sarto del Papa, alla scoperta dell’arte e della tradizione di un mestiere unico al mondo, a “Top – Tutto quanto fa tendenza”, il programma condotto da dedicato alla moda, al costume, al lifestyle e alle eccellenze del Made in Italy, in onda sabato 17 gennaio alle 17.00 su Rai 2.

Omaggio, poi, alla storia del cinema italiano e al talento e all’ironia di Vittorio De Sica, con immagini indimenticabili dei suoi film. E ancora, un focus su uno degli accessori più amati dalla Regina Elisabetta: il guanto, tra curiosità e segreti di stile che ne racconteranno fascino ed eleganza. Anche in questa puntata, creatività, arte e l’immancabile pizzico di glamour.