Tesori archeologici e antiche tradizioni: stamani su Rai 1 a “Linea Verde Discovery – Racconti di Provincia” l’Agro Prenestino

La zona dell’Agro Prenestino è al centro della nuova puntata di “Linea Verde Discovery – Racconti di Provincia”, in onda sabato 17 gennaio alle 12 su Rai 1. La miniserie di quattro puntate, condotta da Federico Quaranta e dedicata alla Provincia di Roma, propone un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi e delle storie di chi li abita e di chi li ha scelti per fare impresa scommettendo sulle eccellenze e sulle tradizioni locali.

Si parte da Palestrina, cittadina ricca di storia, di tesori archeologici e di tradizioni come quella del “giglietto di Palestrina”, un biscotto che si produce ancora oggi con metodi antichissimi. Per addentrarsi poi nella campagna e raccontare la storia di due giovani imprenditori che hanno puntato tutto sull’agricoltura eroica, sviluppata in condizioni ambientali complicate.

Nella tappa successiva Quaranta visiterà Capranica Prenestina che oltre ad essere uno dei borghi più belli d’Italia è anche un luogo abitato da una comunità di donne e uomini che, facendo perno sul museo naturalistico locale e sulle sue attività di studio e conservazione del territorio, tengono viva la loro storia, la natura che li circonda e le loro tradizioni. In chiusura la storia di Luca che, dopo aver recuperato un vecchio fondo abbandonato, ha costruito il suo agriturismo diffuso nel cuore di questo territorio.