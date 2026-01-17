Stasera su Rai 3 “La Città Ideale”: Copenaghen

Come si vivrà domani? È questa la sfida lanciata da “La Città Ideale”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini su Rai 3

Come si vivrà domani? È questa la sfida lanciata da “La Città Ideale”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini che sabato 17 gennaio, in prima serata su Rai 3, condurrà il telespettatore a conoscere Copenaghen, spesso considerata una delle città più vivibili e felici al mondo.

Con gli ospiti della puntata, Renzo Arbore, Nina Zilli, Riccardo Iacona, Andrea Segrè e Francesco Petretti, Giusy Buscemi e Paolo Mieli, si aprirà un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che fanno di una città, una città ideale.

Un laboratorio urbano dove mobilità ciclabile, turismo sostenibile, benessere, cibo biologico e lotta allo spreco sono diventati scelte strutturali.

Dalle piste ciclabili che attraversano la città, fino a CopenHill, l’impianto che trasforma i rifiuti in energia e spazio pubblico, Copenaghen mostra come le grandi sfide ambientali possano diventare opportunità.