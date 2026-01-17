Sofia Gobbi pubblica il nuovo album “Bigger Man”

“Bigger Man” è l’album di debutto di Sofia Gobbi, disponibile da venerdì 16 gennaio su tutte le piattaforme di streaming digitale

L’amore contemporaneo è complicato. I ruoli stanno cambiando, le aspettative si confondono e spesso sembrano essere le donne a dover fare tutto: dalla prima mossa agli appuntamenti, dal conto da pagare al carico emotivo da gestire. “A un certo punto ho pensato: fine, I’ll be the bigger man”, racconta Sofia Gobbi, riflettendo con ironia e sincerità sulle dinamiche di relazione oggi.

“Bigger Man” è l’album di debutto della cantautrice italo-americana Sofia Gobbi, un progetto in parte satira, in parte diario e in parte osservazione: un viaggio tra contraddizioni, cuori spezzati, umorismo e la determinazione necessaria per continuare a mettersi in gioco. Anticipato dai singoli “Game”, “That Ass!” e “IDK”, l’album mostra la capacità di Sofia di trasformare il caos della vita contemporanea in melodie coinvolgenti e testi profondi, capaci di parlare a un pubblico ampio pur restando estremamente personale.

Con una fanbase in crescita e un sound che si distingue per originalità e sincerità emotiva, “Bigger Man” segna il punto di partenza di un progetto musicale che sta trovando spazio, attenzione e una propria identità nel panorama indie-rock internazionale.