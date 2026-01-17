Sangue a Duncannon, in Pennsylvania: uccide il padre che gli vieta la Nintendo Switch

Un bambino americano ha sparato e ucciso il padre perché gli aveva tolto la Nintendo Switch: è successo a Duncannon, in Pennsylvania

Undici anni, una Nintendo Switch confiscata e una pistola lasciata a portata di mano. È la sequenza – terribilmente lineare – che secondo gli inquirenti ha portato alla morte di Douglas Dietz, 42 anni, ucciso nel suo letto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio a Duncannon, in Pennsylvania. A sparare sarebbe stato il figlio di appena 11 anni.

La polizia è intervenuta intorno alle 3:20 del mattino per la segnalazione di un uomo privo di sensi. Dietz è stato trovato morto nella camera da letto che condivideva con la moglie, colpito alla testa da un’arma da fuoco. Poco dopo, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sul figlio undicenne della coppia, oggi accusato di omicidio colposo.

Secondo i documenti del tribunale citati dai media locali, il bambino avrebbe avuto accesso alla cassaforte delle armi del padre trovando la chiave in un cassetto della camera dei genitori. Lì dentro, oltre alla console che stava cercando, avrebbe trovato una pistola. La sequenza ricostruita dagli inquirenti è agghiacciante nella sua semplicità: arma prelevata, caricata, colpo esploso a distanza ravvicinata mentre il padre dormiva.

Agli agenti il ragazzo avrebbe detto senza giri di parole: “Ho sparato a qualcuno”. E alla madre, poco dopo, “Ho ucciso papà”. Era il giorno del suo compleanno. Aveva raccontato di aver trascorso una buona giornata con i genitori, prima di arrabbiarsi quando il padre gli aveva imposto di andare a letto. Alla domanda su cosa pensasse sarebbe successo premendo il grilletto, la risposta – riportata nella dichiarazione giurata – è stata disarmante: era “pazzo” e “non ci aveva pensato”.

Il minore è attualmente detenuto: la libertà su cauzione gli è stata negata, l’udienza preliminare è fissata per il 22 gennaio.

