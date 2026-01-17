Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1 fa tappa a Pompei e a Radicofani

Su Rai 1 torna “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata: Pompei museo a cielo aperto e una tappa alla Rocca di Radicofani, in provincia di Siena

Sabato 17 gennaio 2026 alle 15:00 su Rai 1 torna “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata: Pompei è un museo a cielo aperto e un cantiere archeologico in continua evoluzione. Qui scopriamo l’Insula Occidentali. Alberto Angela ci porta a visitare la Rocca di Radicofani che si staglia su un’altura della Val d’Orcia in Toscana. Seguiamo la carriera dell’ingegnoso gioielliere Carl Fabergé, ideatore e creatore di una serie di leggendarie opere di gioielleria, tra cui le famose uova. Sarà davvero possibile per l’uomo creare insediamenti permanenti prima sulla Luna e poi su Marte? É ciò su cui stanno lavorando la Nasa ed altre agenzie spaziali. Per la rubrica “Passaggio in Volo” sorvoleremo la Scala dei Turchi, la falesia a picco sul mare della costa agrigentina.