Oroscopo di oggi, sabato 17 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 17 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un confronto con gli amici cambia la prospettiva dei nostri valori: meno ambiziosi nella carriera diamo più spazio alla collaborazione. L’impresa con dei colleghi, a cui abbiamo dedicato tempo ed energia, si arena fra il disappunto generale.
Toro
Cambiamenti professionali in vista: cerchiamo di delimitare meglio i nostri compiti e di farci rispettare. Ventata di novità nel quotidiano. Si aprono davanti nuove prospettive di guadagno, i redditi da lavoro dipendente subiscono un’impennata.
Gemelli
Le faccende lavorative procedono a singhiozzo e anche la relazione ci procura qualche preoccupazione. Delusione per un viaggio sfumato. Le finanze sono al centro dell’attenzione. Teniamoci abbottonati negli acquisti, il fondo disponibile è limitato.
Cancro
Occhi aperti! Nelle nuove società non fidiamoci del primo venuto! Puntiamo sul nostro intuito, per testare le persone con cui avremo a che fare. Può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tanto meno infallibile: non facciamone un dramma.
Leone
Riceviamo dalla Luna in Sagittario un vigoroso sostegno, soprattutto se abbiamo contatti con l’estero e buone opportunità per esprimere la nostra creatività. Un’occasione insperata ci consente di visitare un luogo speciale che ci attira, non lasciamocela sfuggire!
Vergine
Spesso per la soluzione di un problema è sufficiente cambiare il punto di vista. Se oggi afferriamo il grandangolo, troviamo il bandolo della matassa. Facciamo riferimento alla logica e alla pianificazione, per sventare un momento di distrazione per noi insolito.
Bilancia
Non c’è passaggio più favorevole per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi di lavoro o contatti si prospettano costruttivi. Se ci sono prove da sostenere, abbiamo il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle con successo.
Scorpione
Le configurazioni astrali ammorbidiscono le nostre asperità, senza sottrarci forza. La presa che abbiamo sugli altri aumenta in modo esponenziale. Un leggero esercizio fisico fatto con regolarità ci giova. La pratica agonistica richiede adeguata preparazione.
Sagittario
La Luna interagisce con Plutone e ci incoraggia a esprimere le nostre risorse creative più segrete, fosse anche per realizzare un desiderio campato in aria. Usciamo in compagnia degli amici, è l’antidoto migliore contro qualunque guaio o preoccupazione.
Capricorno
Cerchiamo di scuotere la situazione di sfiducia che si è creata nei nostri rapporti con i collaboratori: dialoghiamo, coltiviamo un progetto in comune. Desiderio di quiete, umore schivo. Una passeggiata nel verde, un confronto a quattr’occhi con noi stessi.
Acquario
In sestile a Plutone, questa è la Luna giusta per una rimpatriata fra vecchi amici, tanto più che l’amore ci snobba o siamo noi a fuggirlo. Nuove conoscenze all’estero o incontri con persone straniere. Novità, esperienze insolite e avventurose.
Pesci
Un pragmatismo ben sostenuto può consentirci di dare il giusto peso alle nostre percezioni e di guardare le circostanze nella reale prospettiva. Animo! Un appunto mosso dall’alto non è la fine del mondo, anche se in verità non è affatto meritato.