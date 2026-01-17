Oggi su Rai 2 “Playlist” con Nina Zilli e Gabriele Vagnato: le anticipazioni

Rob, giovanissima cantautrice catanese che ha già conquistato pubblico e critica vincendo anche l’ultima edizione di XFactor sarà la prima ospite del palco di “Playlist” su Rai 2

Rob, giovanissima cantautrice catanese che ha già conquistato pubblico e critica vincendo anche l’ultima edizione di XFactor sarà la prima ospite del palco di “Playlist”, in onda sabato 17 gennaio alle 14.00 su Rai 2, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato. Quindi, un racconto tra passato e futuro con i Neri Per Caso che duetteranno con Nina Zilli e riproporranno un medley di loro successi.

A seguire i Selton, trio italo-brasiliano, attualmente in tour in alcuni dei più importanti club italiani, che ha da poco lanciato il suo nuovo progetto discografico “Gringo vol. 2”; un disco nato in Puglia e registrato a Londra, con sonorità sempre innovative, figlie di una sperimentazione continua che fonde tradizioni brasiliane con suoni più europei.

Nella seconda parte del programma, nello spazio Playlist Talk, ospite di Federica Gentile, sarà Iva Zanicchi, una delle signore della canzone, che ha ricevuto il premio alla carriera nella scorsa edizione del Festival di Sanremo.

La cantante emiliana, tornata con la sua contagiosa energia ad una sua grande passione, la scrittura, racconterà cosa c’è dietro il suo ultimo libro “Quel profumo di brodo caldo”. Tra la cucina, i ricordi ed i sapori della sua infanzia, la Zanicchi rivelerà con irriverente ironia aneddoti, incontri e passioni. “L’Aquila di Ligonchio” ricorderà anche la mamma che, dice, con le sue ricette “è stata fondamentale fonte di ispirazione” e l’amato Fausto Pinna, “Pippi” come lo chiamava lei, compagno di una vita, scomparso nel 2024.