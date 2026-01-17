Marta Gamba nuova segretaria generale di Univendita-Confcommercio

Marta Gamba è il nuovo segretario generale di Univendita, la prima associazione della vendita diretta a domicilio, aderente a Confcommercio

Marta Gamba è il nuovo segretario generale di Univendita, la prima associazione della vendita diretta a domicilio, aderente a Confcommercio.

Da 20 anni impegnata nel mondo della comunicazione presso aziende multinazionali, negli ultimi nove ha ricoperto ruoli di management nella vendita diretta in Avon Cosmetics: è stata infatti Pr e Csr manager in Avon Italia e Global beauty & corporate Pr manager in Avon International, presso l’headquarter londinese.

Il segretario generale Univendita dichiara: “Questo nuovo ruolo rappresenta un importante riconoscimento del mio impegno negli ultimi anni nel mondo della vendita diretta, settore che offre una reale opportunità di emancipazione per tutti, ma in modo particolare per le donne, poiché garantisce loro la possibilità di lavorare in modo flessibile, autonomo, conciliando la vita professionale con quella familiare. La vendita diretta ha una nobile tradizione nell’economia italiana – conclude Marta Gamba – e sono orgogliosa di poter rappresentare tutte le imprese associate a Univendita, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività e iniziative volte a contribuire alla crescita economica, reputazionale e di posizionamento del settore e dell’associazione”.