Marco Columbro, Nicola Savino e Ricky Tognazzi oggi a Ciao Maschio su Rai 1

Nel 2026, i maschi, quando si parla di sentimenti, sono rimasti “Tali e quali”? Per rispondere a questa domanda, nella nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 17 gennaio alle 17.10 si Rai 1, arriverà chi di “Tali e Quali” se ne intende, Nicola Savino. Con lui ci saranno anche Marco Columbro e Ricky Tognazzi. L’intrattenimento musicale del programma sarà come sempre affidato alle Swingeresse e ci sarà spazio anche per un nuovo rap improvvisato di Edoardo Tavassi per l’occasione intitolato “FreesTali & Quali”. In chiusura, nello spazio dedicato ai talenti, sul palco di “Ciao Maschio” due giovanissimi artisti pugliesi al loro debutto televisivo: Gioia Squeo e Corrado Camporeale.