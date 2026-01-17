Linea Verde Italia su Rai 1 oggi è alla scoperta di Imperia

“Linea Verde Italia” con Monica Caradonna e Tinto stamani su Rai 1 è a Imperia: tutela e rispetto per l’ambiente, territorio e tradizione

È Imperia, un territorio stretto tra le montagne, le colline e il mare, la prossima tappa del viaggio di “Linea Verde Italia”, il programma condotto da Monica Caradonna e Tinto in onda sabato 17 gennaio alle 12.25 su Rai 1. I conduttori andranno alla scoperta della suggestiva “Riviera dei Fiori”, un’area di straordinaria bellezza, per raccontare luoghi dove paesaggio e tradizione si sposano con innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie.

Monica Caradonna percorrerà la costa per raggiungere Ventimiglia, i Giardini di Hanbury e il Santuario dei Cetacei, mentre Tinto partirà da Imperia, per poi spingersi sulle colline che sovrastano Porto Maurizio e Oneglia, raccontando le due anime della città. Spazio anche all’agricoltura di precisione, alla formazione, al patrimonio artistico del territorio, alla qualità della vita e alla mobilità sostenibile. Come sempre un angolo dedicato alla gastronomia, con una ricetta legata al territorio e preparata secondo i principi del chilometro zero e della stagionalità.