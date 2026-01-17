“Linea Bianca Olympia” oggi su Rai 1 fa tappa a Sondrio

Nel quarto appuntamento di “Linea Bianca Olympia”, in onda sabato 17 gennaio alle 11.25 su Rai 1, Massimiliano Ossini e Lino Zani approderanno in Lombardia, nel cuore della Valtellina: Sondrio e i suoi territori diventeranno racconto vivo del percorso verso Milano-Cortina 2026, tra paesaggi d’alta quota, comunità alpine e passione sportiva. Massimiliano Ossini guiderà lo spettatore in un viaggio che partendo dal Pizzo Bernina, spartiacque naturale tra due mondi, due bacini idrografici, due territori, quello italiano e quello svizzero, attraverserà luoghi simbolo come Livigno e Bormio, sedi delle gare più attese delle Olimpiadi.

La puntata intreccerà memoria e futuro con l’incontro di Lino Zani con Elio Presazzi, allenatore ed ex sciatore alpino italiano, per parlare di talento, valori e formazione nello sci alpino. Spazio anche alla montagna che cambia: Ossini affronterà il tema della fusione dei ghiacciai con Andrea Toffaletti del Servizio Glaciologico Lombardo, tra dati, scenari e conseguenze concrete per i territori a valle.

Chiuderà il racconto una tappa di identità e gusto con i pizzoccheri della Valtellina come gesto culturale prima ancora che ricetta.