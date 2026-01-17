In prima Tv su Rai 2 FBI con “Il discepolo”: la trama

Sabato 17 gennaio alle 21 su Rai 2, in prima visione assoluta le avventure della nuova stagione di “FBI”: la trama dell’episodio “Il discepolo”
Le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti, tornano nell’ottava stagione di “FBI”, in prima visione assoluta, sabato 17 gennaio 2026 alle 21.20 su Rai 2.
Nell’episodio “Il discepolo”, qualcuno rapisce e tortura fino alla morte delle giovani donne emulando le aggressioni di Distefano, vecchia conoscenza di Maggie, ora in carcere proprio grazie a lei. Maggie fatica ad aprirsi sul suo passato.
A seguire FBI International con “L’erbivoro”: a Budapest si verifica un omicidio dalle caratteristiche identiche ad altri accaduti in Giappone. La Fly Team si ritrova coinvolta nella caccia ad un serial killer.