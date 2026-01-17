In libreria “Asia centrale” a cura di Andrea Coppola

In libreria “Asia Centrale. La riscoperta dell’Heartland. Le opportunità per l’Italia e l’Unione Europea” A cura di Andrea Coppola (Armando)

Il nuovo volume della collana SIOI intende offrire una panoramica geopolitica e diplomatica dell’Asia centrale, tra il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan, regione contesa dal punto di vista economico ed energetico. Il volume individua gli attori esterni con interessi sensibili nell’area, come Russia, Cina, Turchia ed Iran, e identificando nuovi e potenziali settori di collaborazione tra l’Italia, l’Unione Europea, e i Paesi dell’Asia centrale.

L’Asia Centrale, la regione nel cuore dell’Eurasia, caratterizzata da significative trasformazioni, ha tutto il potenziale per stravolgere le dinamiche regionali e globali. È alla luce di questa consapevolezza che la SIOI ha orientato una scrupolosa attività di analisi e ricerca verso l’Asia Centrale, individuando in quest’area un crocevia di straordinario interesse. (Riccardo Sessa)

Andrea Coppola è ricercatore e analista presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), con cui collabora dal 2023. Dal 2024, è Vice Direttore Editoriale della Collana SIOI.