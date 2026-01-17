Il film “Mixed by Erry” stasera su Rai Storia: la trama

Stasera su Rai Storia il film “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, ambientato tra gli Anni Settanta, Ottanta e Novanta: la trama

Napoli 1976. I fratelli Frattasio vivono di espedienti: Peppe è l’intellettuale con la 5° elementare; Angelo è il duro; Enrico sogna di fare il DJ e, grazie al suo talento, “mixa” le prime compilation su cassetta dando vita a un’etichetta musicale di successo. Ma il loro impero attira l’attenzione della Finanza e della polizia.

E’ la trama del film “Mixed by Erry” in onda sabato 17 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Storia.

Il regista, autore della saga “Smetto quando voglio”, torna a occuparsi del confine tra disoccupazione e arte di arrangiarsi, con una fantasiosa storia ispirata a una storia vera. Colonna sonora con il meglio della musica degli Ottanta e Novanta che riempie di nostalgia tutto il film. Tre Nastri d’argento 2023 per la Miglior commedia, per la Miglior scenografia (Tonino Zera) e per il miglior casting director (Francesca Borromeo). Nel cast Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Greta Esposito, Chiara Celotto, Fabrizio Gifuni. Una produzione Groenlandia con Rai Cinema.