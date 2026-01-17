Il film “Ibiza” di Arnaud Lemort stasera su Rai Movie: la trama

Sabato 17 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie c’è “Ibiza”, regia di Arnaud Lemort, con Christian Clavier e Mathilde Seigner: la trama

Philippe è un compassato podologo parigino, in procinto di andare in vacanza con la sua nuova compagna Carole, più giovane di lui e che ha due figli adolescenti la cui scelta, come meta del viaggio, si appunta su Ibiza, regno delle discoteche e della vita notturna. In un ambiente che decisamente non è il suo, Philippe dovrà cercare di conquistare l’affetto della sua famiglia acquisita.

Bel ritmo, gag e risate, coi francesi sempre attenti a trattare, con la necessaria leggerezza, il conflitto tra generazioni.